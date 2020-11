LIVE | België verwacht eerste vaccins eind december

België verwacht vanaf eind december te kunnen beschikken over de eerste coronavaccins. Maar het leeuwendeel komt pas in het tweede en derde kwartaal van 2021, zei premier Alexander De Croo zondag in het televisieprogramma De Zevende Dag.

België heeft via de Europese Unie ingetekend op vier vaccins. Het inenten zal, net als in Nederland en andere landen, geleidelijk gebeuren zodra een vaccin is goedgekeurd. De eerste vaccins gaan naar zorgpersoneel en kwetsbare groepen.

"We moeten nog een relatief lange periode voorzichtig zijn", temperde de premier de verwachtingen. Het gaat volgens De Croo de goede kant op met de coronacijfers in België, maar hij herhaalde de boodschap dat een derde golf, een "kerstgolf", absoluut moet worden vermeden.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke waarschuwde daar ook voor. "Een ezel mag zich geen twee keer aan dezelfde steen stoten." Hij vertrouwt erop dat de verdeling van de vaccins onder leiding van een taskforce vlot zal verlopen. "Als het niet lukt, mag u op mij schieten", aldus Vandenbroucke.

