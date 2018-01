’Jamie Oliver sluit 12 restaurants’

Een jaar eerder maakte hij nog een kleine drie miljoen euro winst.

Dat schrijft The Sun. Vorig jaar gingen al eerder zeven van zijn vestigingen dicht. Volgens de Engelse krant krijgen de werknemers komende week uitsluitsel.

Een woordvoerder van de restaurantketen laat weten dat nog wordt gewerkt aan een reorganisatie ’die de toekomst moet veilig stellen’.

De restaurants van Oliver nemen vooral mensen aan die moeilijk aan een baan kunnen komen. In de loop van de tijd heeft hij zo duizenden kansloze jongeren aan werk geholpen.

De bekende kok loopt voorlopig nog over van de plannen. Zo zegt hij zelf in de race te zijn voor de komende Royal Wedding van Harry en Meghan in Engeland.

Oliver heeft ook drie restaurants onder de naam Jamie’s Italian in Nederland; in Den Haag en Rotterdam. Onduidelijk is nog of die vestigingen getroffen worden door de bezuinigingen.