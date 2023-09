Valpartij Duitse bondskanselier Scholz tijdens sporten: ’Het gaat niet zo goed met hem’

Scholz viel volgens een woordvoerster tijdens het joggen en liep blauwe plekken in zijn gezicht op. „Het gaat niet zo goed met hem”, stelt partijgenoot Michael Roth. Hij had de bondskanselier uitgenodigd in zijn geboorteplaats Heringen op zondag 3 september.

Op die dag zou Scholz aanwezig zijn bij een evenement met zo’n 130 gasten die het gesprek konden aangaan met de bondskanselier. Deze aangelegenheid wordt nu verplaatst. Afspraken die aankomende week worden gehouden, zouden wel kunnen doorgaan.