Wat zeg je tegen iemand die rouwt?

Amsterdam - Begin november, Allerzielen, we gedenken dan wie niet meer bij ons is. En zitten we weer met die soms ongemakkelijke situatie: niet goed weten wat je moet zeggen tegen iemand die verdriet heeft om een overledene. Of we willen iets schrijven, maar vinden de juiste woorden niet. „Het zijn niet de kaartjes met daarop ’veel sterkte’ of ’innige deelneming’ die bijblijven.”