Wat zeg je tegen iemand die rouwt? ’Een kaartje met ‘veel sterkte’ blijft niet bij’

Soms komen goedbedoelde steunbetuigingen fout over. „Het komt wel goed”, is er zo eentje. Of: „Wat jij hebt meegemaakt, ik zou kapotgaan van verdriet.” Of zelfs het zo vaak gebruikte „veel sterkte.”

Geen raad geven

„Iemand die verdriet heeft, kan niet sterk zijn en aan de toekomst denken”, zegt psycholoog en rouwexpert Manu Keirse in Het Nieuwsblad. „Je moet op dat moment geen raad geven, geen oplossing bieden. Het enige wat je kan doen, is luisteren, zonder te oordelen.”

Wat zeg je dan wel? „De twee belangrijkste woorden zijn: vertel eens”, zegt Keirse. „Vertel eens hoe de laatste dagen waren, bijvoorbeeld. Zo kan iemand zelf kiezen waarover hij of zij praat, of ze het over het verdriet willen hebben, of net over iets anders. Laat die persoon uitspreken, onderbreek niet met goede raad, laat stiltes vallen.”

’Geen woorden voor’

„Het is niet makkelijk aan te voelen wat iemand met verdriet nodig heeft”, zegt Christine Vandenhole, oprichtster van het Belgische Berrefonds waarmee ze ouders begeleidt die een kindje verloren. „Maar het is altijd erger als je niets zegt, of het verdriet doodzwijgt. Zeg desnoods: Ik heb hier geen woorden voor. Of: Ik weet niet goed wat zeggen, maar ik heb veel aan je gedacht de laatste dagen.”

Of deel een herinnering: voor nabestaanden is het belangrijk dat wie ze missen, ook voor anderen veel betekend heeft. Ook op een rouwkaartje kan een mooie herinnering heel krachtig zijn. Het zijn die kaartjes die bijblijven, niet diegene met veel sterkte of innige deelneming op .”

’Laat weten als ik iets kan doen’

„Laat iets weten als ik iets kan doen” is nog zo’n klassieker. „Maar iemand die rouwt, weet vaak zelf niet wat hij wil of nodig heeft”, zegt Vandenhole die het hulpboek Het rouwt in jou schreef. „Wil je echt helpen, stel concrete dingen voor. Zal ik een pot spaghetti komen brengen? De hond voor je uitlaten? De kinderen naar de zwemles brengen?”

„Vraag of je iets kan meebrengen van de supermarkt”, zegt Keirse. „Aanschuiven aan de kassa lijkt de normaalste zaak van de wereld, maar voor wie verdriet heeft, is het een opgave. Ook aanbieden om iemand ergens heen te brengen, zodat die niet alleen moet aankomen en binnengaan, kan heel veel betekenen.”

Afwijzing niet persoonlijk

„Neem afwijzing niet persoonlijk”, zegt Vandenhole. „Tijdens een periode van intens verdriet verandert iemands stemming soms vijf keer per dag: hij of zij spreekt iets af, ziet dat toch plots niet meer zitten, zegt af en heeft dan misschien spijt. Maak afspraken met een ontsnappingsmogelijkheid: laat weten dat iemand ook last minute mag afzeggen als het niet gaat, dat hij zich nog mag bedenken. En probeer het een paar dagen later nog eens: iemand die de ene dag niemand wil zien, heeft de dag erna misschien weer wel behoefte aan een gesprek.”

Drie minuten

In drukke, professionele situaties kan het soms moeilijk zijn om tijd te maken voor iemands verdriet. Maar doe het toch. Keirse haalt het voorbeeld aan van een dokter, die in zijn overvolle wachtkamer een vrouw ziet zitten die haar zoon heeft verloren. „Die dokter kan denken: als ze maar niet over haar zoon begint, want ik heb weinig tijd. Of hij vraagt er zelf naar, en laat haar even vertellen. Na drie minuten kan hij onderbreken en zeggen: Ik zou graag blijven luisteren, maar er zijn vandaag nog andere patiënten die mij nodig hebben. De vrouw zal zich zijn interesse herinneren, terwijl het anders een ongemakkelijk vermijden is.”

Social media

Steunbetuigingen komen ook vaak via sociale media. Denk aan een bericht of foto op Facebook, waar met hartjes en deelneming op gereageerd wordt. „Dat is fijn”, zegt Vandenhole. „Maar je maakt je er ook wel een beetje makkelijk vanaf. Een persoonlijk bericht, een kaartje, een reactie met daarin een fijne herinnering, betekenen veel meer dan een hartje.”

„Het is oké om je medeleven over te brengen in een bericht op Messenger of WhatsApp”, zegt etiquettespecialist Brigitte Balfoort die het boekje Digitale etiquette schreef. „Maar doe het alleenb bij mensen die je zeer goed kent. Niet bij je baas of een vage kennis, die stuur je een kaartje. Wat je nooit mag doen, is het verlies van een vriend of kennis delen op Facebook: het is aan de familie om dat te doen. Anders krijg jij de rouwbetuigingen die aan de familie toekomen. Deel ook nooit details over de uitvaart: de familie bepaalt wie wordt geïnformeerd.”

Verdriet verjaart niet

De eerste vakantie, Allerzielen, elke verjaardag, de grote gebeurtenissen in iemands leven: het zijn die momenten waarop het gemis blijft. „Het doet zoveel deugd als er zelfs jaren later nog aan een verjaardag gedacht wordt, met een berichtje: Ik denk aan jullie vandaag’”, zegt Vandenhole.

Keirse, die het boek bij verlies en verdriet schreef raadt aan om een kalender bij te houden om die momenten niet te vergeten. „Durf ze ook te benoemen. Ik heb ooit iemand een brief geschreven aan een vrouw op haar trouwdag, die ze zonder haar ouders moest beleven. Ik was de enige die er iets van gezegd had. De gasten durfden niet, ze wilden haar niet aan het verdriet doen denken. Maar dat gemis is er sowieso, en net door het te benoemen, geef je iemand steun.”