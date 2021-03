Gehandicapte Gideon (8) en Tamara (11) lijden door lockdown

Binnenland

Weer meer dan 5000 nieuwe coronagevallen gemeld

Het aantal coronagevallen is afgelopen etmaal met 5090 gestegen. Voor de derde keer in een week tijd zijn er meer dan 5000 positieve tests in een etmaal geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Daarvoor was dat meer dan een maand lang niet gebeurd.