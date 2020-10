Advies aan politiek: geen bezuinigingen of belastingverhogingen

Maar er wordt ook gewaarschuwd om ’in deze onzekere tijd ook geen extra structurele uitgaven doen of structureel de belastingen verlagen als daar geen bezuinigingen of lastenverzwaringen tegenover staan’.

De zogeheten ’Studiegroep Begrotingsruimte’ wordt voorgezeten door de Secretaris-Generaal van het ministerie van Financiën en bestaat verder uit hoge ambtenaren van de diverse ministeries en directeuren van de Planbureaus en De Nederlandsche Bank.

Ook moet volgens specialisten kritisch worden gekeken naar de ontwikkeling van de zorguitgaven, die door wetgeving automatisch veel sneller groeien dan bijvoorbeeld uitgaven aan onderwijs of defensie en overweeg die koers te verleggen. „Zorg voor heldere begrotingsafspraken en discipline”, luidt een aanbeveling.

Voor de zestiende keer adviseert de studiegroep voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen de politiek over de begrotingsdoelstelling en de begrotingssystematiek voor de komende kabinetsperiode. Zo kunnen politieke partijen in aanloop naar de verkiezingen en tijdens de formatie een goede afweging maken over het te voeren begrotingsbeleid in de volgende kabinetsperiode.

Het advies om niet op korte termijn te bezuinigen of belastingen te verhogen is volgens de studiegroep ingegeven doordat de economie de komende jaren nog onder haar kunnen presteert. „Anders zou de economie verder worden afgeremd en de crisis mogelijk verder worden verdiept”, klinkt het. Volgens de Studiegroep is het verstandig de economie nu met tijdelijk crisisbeleid verder te ondersteunen.

Het advies betekent niet dat er geen maatregelen getroffen moeten worden. Maar die zouden beter gericht kunnen zijn op de lange termijn, luidt het advies. Dat gaat dan om ’schokbestendig’ maken van bedrijven en huishoudens en hervormingen op de arbeidsmarkt. „Alles afwegend is de Studiegroep van oordeel dat het huidige pad van inkomsten en uitgaven voor de komende kabinetsperiode het budgettaire anker zou moeten zijn.”

Specialisten waarschuwen dat de zorgsector al meer geld krijgt, zonder dat daar een politiek besluit voor nodig is. „Op dit moment is het zo dat de zorg automatisch extra geld krijgt voor kwaliteitsstijging. In tegenstelling tot andere collectieve sectoren is hiervoor geen politiek besluit nodig. Dat zou het volgens de studiegroep echter wel moeten zijn. Automatisch extra geld voor de zorg betekent namelijk minder geld voor onderwijs, defensie, koopkracht of andere doelen.”