Apeldoorn - Stichting Salvage is rond de jaarwisseling in totaal 115 keer uitgerukt om hulp te verlenen aan slachtoffers van brand, waarvan er in 55 gevallen moest worden opgetreden vanwege vuurwerkgeweld. Daarmee was het de drukste viering van oud en nieuw in het bestaan van de stichting die onder andere huisvesting en opvang regelt voor bewoners als een woning onbewoonbaar wordt door een vuurzee.