Vrouw gewond na gewelddadige aanval op straat

Een traumahelikopter moest ter plekke komen.

Volgens NH Nieuws is de vrouw neergestoken door een man, die naast een mes ook een vuurwapen in zijn handen had. Een gemeentewerker van de plantsoendienst vertelt dat zijn collega’s de vrouw hebben gered.

„Ze zijn erop gedoken: eentje heeft hem vastgehouden en toen hebben ze hem zijn wapens afgepakt.” De heldhaftige mannen hebben op het politiebureau een getuigenverklaring afgelegd. „Ze zijn natuurlijk wel geschrokken.”

Geweldincident

De politie bevestigt dat er een ’geweldincident’ heeft plaatsgevonden en dat omstanders de verdachte wisten vast te houden en hebben overgedragen aan de politie. Het gaat om een 77-jarige man.

De politie gaat uit van een incident in de relationele sfeer en doet onderzoek.