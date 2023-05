Meerderheid Duitsers wil feestdag om verlies Tweede Wereldoorlog

Bloemen bij het Sovjet-oorlogsmonument op de Berlijnse 'Strasse des 17. Juni' op 8 mei, ter ere van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Ⓒ ANP

BERLIJN - Een meerderheid van de Duitsers wil een nationale feestdag om te vieren dat hun land heeft verloren in de Tweede Wereldoorlog. In een enquête van YouGov vindt 53 procent van de ondervraagden het gepast om ieder jaar stil te staan bij de capitulatie van 8 mei, de dag waarop de nazi’s zich in 1945 definitief overgaven.