Personeel blokkeert Franse gevangenissen

De golf van protest maandag is mede een gevolg van de mishandeling afgelopen donderdag van drie cipiers door een veroordeelde terrorist in een gevangenis bij het Noord-Franse Lens. De directeur van de gevangenis Vendin-le-Vieil, Richard Bauer, heeft maandag zijn ontslag ingediend.

Franse media meldden dat maandagmorgen voor zeker 26 penitentiaire inrichtingen in Frankrijk barricades zijn opgeworpen door het personeel. Volgens een vakbondsman betekent de blokkade niet dat er geen cipiers meer aan het werk zijn, maar dat er verder niemand anders naar binnen mag. De Franse minister van Justitie, Nicole Belloubet, zou dinsdag op bezoek gaan in Vendin-le-Vieil.

Jihadist

Afgelopen donderdag raakten daar drie cipiers gewond toen een Duitse jihadist, Christian Ganczarski, hen met een steekwapen aanviel. Hij heeft in 2009 achttien jaar cel gekregen wegens zijn rol bij een terroristische aanslag in het Tunesische Djerba in 2002. Komende maand zou Salah Abdeslam in Vendin-le-Vieil worden opgesloten. Hij wordt beschuldigd van betrokkenheid bij de bloedige terroristische aanslagen in november 2015 in Parijs en in maart 2016 in Brussel.

In Frankrijk zitten in bijna 190 verschillende plaatsen naar schatting circa 70.000 mensen vast, terwijl het systeem plek heeft voor nog geen 60.000 gevangen. In sommige gevangenissen is het aantal gevangen 150 procent van waar de instelling op berekend is.