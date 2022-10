Slang zorgt voor paniek aan boord van Boeing 737

In Amerikaanse media zegt een passagier dat het dier als eerst werd gespot in de business class. Dat gebeurde tijdens het taxiën na de landing. De verstekeling, een onschuldige kousenbandslang, werd door personeel van United gevangen en in het wild weer vrijgelaten. Volwassen kousenbandslangen kunnen zo’n halve meter lang worden en zijn niet giftig of agressief, maar toen het reptiel onder de vliegtuigstoelen kroop was dat bij de passagiers niet bekend.

Het is niet duidelijk hoe het reptiel aan boord is gekomen van de vlucht van Tampa (Florida) naar Newark bij New York. Vermoedelijk is het dier zelf aan boord gekropen. Het vliegverkeer werd niet ontregeld door het incident.

Met enige regelmaat duiken slangen op aan boord van vliegtuigen. In februari maakte een vliegtuig van AirAsia nog een ongeplande stop toen er een slang werd opgemerkt in de bagageruimte boven de hoofden van passagiers. In 2017 werd tijdens een vlucht naar Alaska een slapende slang gevonden die vermoedelijk door een passagier van een eerdere vlucht was achtergelaten. Het dier werd voor de rest van de vlucht in een afvalemmer gestopt en vervolgens vrijgelaten. Een jaar eerder dook tijdens een vlucht naar Mexico een giftige slang op. Het beest - vermoedelijk een python - hing uit het plafond van het vliegtuig, wat voor grote paniek zorgde. De consternatie liep met een sisser af toen het toestel met voorrang mocht landen in Mexico-Stad.