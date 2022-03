19-jarige verdachte aangehouden voor gooien granaat naar woning directielid fruithandel

Eerder deze maand viel de politie al een woning binnen in IJsselstein in verband met het gooien van een handgranaat. De handgranaat, die destijds wonder boven wonder niet afging, was volgens de politie onderdeel van de langdurige bedreiging en afpersing van de eigenaren en medewerkers van het fruitbedrijf. In de nacht van 12 op 13 januari werd de handgranaat naar de woning van een directielid van de fruithandel gegooid. „Uit onderzoek bleek dat er eerst een condoleancekaart door de brievenbus is gedaan, daarna werd het huisnummer op de gevel van het appartementencomplex gespoten. Tot slot gooide iemand de handgranaat naar het complex en rende weg met de handen tegen zijn oren”, aldus de politie.

Er werd eerder ook al een verdachte, een 21-jarige man in IJsselstein aangehouden voor deze zaak. Hij is in april vorig jaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar. Er loopt nog een hoger beroep.

De rechtbank concludeerde bij de inhoudelijke behandeling al dat er meer mensen betrokken moesten zijn geweest bij de zaak. De politie ging door met het onderzoek en stuitte op informatie die leidde naar de woning in IJsselstein en de nu gearresteerde man.