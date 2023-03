Protest tegen verkiezingsuitslag; vrees voor onrust in Nigeria

„We zijn in het zwart omdat we treuren om de dood van de democratie in Afrika”, zei woordvoerder Daniel Bwala van presidentskandidaat Abubakar Atiku van de People’s Democratic Party PDP tijdens de demonstratie. De PDP verloor afgelopen zaterdag de verkiezingen van Bola Tinubu van de All Progressives Congress APC. Deze haalde 37 procent van de stemmen, Atiku 29 procent en nieuwkomer Peter Obi van de Labour Party LP haalde 25 procent.

Bezwaar

Zowel de PDP als de LP tekenen bezwaar aan tegen de verkiezingsuitslag. Zij beweren dat naast de grote vertragingen in de aflevering van de stembussen bij de 176.000 stembureaus, het mis ging met de elektronische verzending van de uitslagen naar het landelijke telcentrum in Abuja, en dat stemmen voor de PDP en LP verloren zijn gegaan. Voorzitter Mahmood Yakubu van de INEC houdt vol dat de uitslag geldig is.

Alex Vines is lid van de Commonwealth verkiezingswaarnemers groep. Hij steunt de aantijgingen. „We zijn ons eindrapport nog aan het schrijven”, zei hij gisteren tijdens een webinar van de IC Intelligence denktank. „Maar we hebben onregelmatigheden geconstateerd in de elektronische transmissie van de stemmen naar het hoofdkantoor van INEC. Verder weten we niet zeker wat met die verstuurde stemmen daarna is gebeurd.” Vines verklaart dit deels met het feit dat het systeem dat werkt met tablets voor het eerst wordt gebruikt. En zo verwordt een maatregel die was ingevoerd om fraude te voorkomen tot een mogelijke oorzaak van fraude.

Hooggerechtshof

Als de INEC geen overtuigend weerwoord biedt op de beschuldigingen, dan kunnen de partijen naar het hooggerechtshof stappen. Hoe lang een dergelijk proces gaat duren is nog niet te zeggen. Vines: „Het is wel zo dat in Nigeria nog nooit een verkiezingsuitslag ongeldig is verklaard.” De sfeer in het land blijft vooralsnog onrustig, zeker in een tijd dat geen contant geld in omloop is, er schaarste is aan brandstoffen, en voedselprijzen hoog zijn.