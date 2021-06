Juli wordt droger, zonniger en warmer dan normaal

„Vakantiegangers in eigen land kunnen vooruitzien naar droger, zonniger en warmer weer dan normaal in juli. Hogedrukgebieden domineren naar verwachting het weer in onze omgeving en dat levert droog en zonnig weer op.” Hoewel het niet ondenkbaar is dat er tropische hitte ontstaat, lijkt de kans op ’aangename zomerse temperaturen tussen 25 en 30 graden’ groter.

Wind

Vooral de wind zal het precieze weerbeeld bepalen. Komt die uit het noordoosten of oosten, dan is het aangenaam zomerweer. Maar is die oostenwind zwak, dan kan de frissere wind vanaf zee de overhand nemen.

De wind zal vaak uit het noordoosten tot oosten waaien en dat betekent aangenaam zomerweer. Veel dagen verlopen zonnig en droog met zomerse temperaturen van 25-30 graden. Aan zee is het dan ook aangenaam, maar als de noordoosten- tot oostenwind zwak is kan op sommige dagen een frisse zeewind opsteken. Daardoor kan het dan afkoelen tot rond 20 graden.

„Natuurlijk waait de wind niet alle julidagen uit het noordoosten of oosten. De computerberekeningen laten zien dat de wind ook regelmatig uit het noorden kan waaien. Dat betekent dat de temperatuur in de kustgebieden rond of iets onder 20 graden blijft steken. In het binnenland warmt het bij voldoende zon dan alsnog op naar een zomerse 25 graden”, zegt meteoroloog Jaco van Wezel in een bericht dat Weeronline rondstuurt. „Een zuidelijke windrichting kan het op grote schaal tropisch warm laten worden. De kans daarop is niet groot, maar enkele hete dagen zijn natuurlijk wel mogelijk. Deze hete dagen kunnen dan uitmonden in stevige regen- en onweersbuien, net als in juni.”

Droogte

De temperaturen gaan in juli hoger liggen dan gebruikelijk. „Normaal is het in juli overdag 21 tot 25 graden. Daar zitten we nu dus vaak flink boven”, aldus Weeronline. Ook wordt het droger dan normaal. „Gemiddeld valt in juli in het huidige klimaat zo’n 80 mm regen. De neerslag die deze maand valt wordt vooral veroorzaakt door enkele regen- en onweersbuien. Dit betekent dat de hoeveelheid neerslag van plaats tot plaats sterk kan verschillen. Met de grote hoeveelheid zonneschijn en warmte zal veel vocht uit de bodem verdampen en zal de droogte met de bijbehorende problemen regionaal flink kunnen opspelen”, aldus Van Weezel.