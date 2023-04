Premium Het beste van De Telegraaf

Nachtleven Amsterdamse Wallen beknot: ’Een straat verderop mogen ze gewoon open blijven’

Door Richard van de Crommert Kopieer naar clipboard

Drukte op de Wallen in het centrum van Amsterdam. Het alcoholverkoopverbod op de Amsterdamse Wallen wordt uitgebreid om de drukte en overlast in het gebied tegen te gaan. Ⓒ ANP

Amsterdam - De missie van de gemeente Amsterdam om de Wallen minder aantrekkelijk te maken lijkt effect te sorteren. Sinds dit weekend zijn de sluitingstijden serieus vervroegd. Na drie uur ’s nachts mogen sekswerkers niet meer aan het werk zijn. Om kwart over drie in de nacht van zaterdag op zondag is het een dode bedoening op de Oudezijds Achterburgwal, waar het normaal nog een drukte van belang is. Alle gordijnen zijn dicht en ook alle horecagelegenheden moeten verplicht hun deuren sluiten. Dat ging geruisloos, maar niet van harte. „Met deze nieuwe regels, worden de Amsterdamse Wallen gesloopt”, zegt een van de beveiligers van een populaire kroeg in het gebied.