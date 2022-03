Premium Het beste van De Telegraaf

’Als je iets hebt moet je het doorgeven’ Nederlandse oogchirurg gaf tientallen miljoenen aan Amerikaanse universiteit

Door Jan Postma Kopieer naar clipboard

Marnix Heersink voor zijn Eye Center South Ⓒ De Telegraaf

Dothan - Amerika is het land van de onbegrensde mogelijkheden, dat bewijst Marnix Heersink (74). Als oogchirurg en ondernemer slaagde hij in het leven zoals dat alleen in Amerika kan. Maar zo zegt Heersink: wie die kansen krijgt, moet ook anderen kansen geven. En dus besloot hij recent 95 miljoen dollar te geven aan een universiteit. Dat is ook in de VS een uitzonderlijk groot bedrag.