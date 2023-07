Man (74) overlijdt nadat hij tussen tractor en hooischudder terecht komt

Rond 19.00 uur werden de hulpdiensten massaal gealarmeerd nadat er in een stal aan de Lupseweg een ernstig ongeluk was gebeurd. De 74-jarige man uit Azewijn, die aan het helpen was op de boerderij, bleek bekneld te zijn geraakt. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.