EU-leiders eens over rechtstaattoets, begroting en coronafonds

De patstelling over de begroting en het coronafonds, die ontstond omdat Polen en Hongarije die dwarsboomden uit protest tegen de nieuwe rechtstaatregels die daaraan werden verbonden, is voorbij. Ook Nederland stemde in met het compromisvoorstel uit de koker van EU-voorzitter Duitsland, dat eerder al de zegen kreeg van dwarsliggers Warschau en Boedapest.

Bekijk ook: Rutte moet harde noten kraken in Brussel

Voorwaarden

Nederland wilde alleen onder drie voorwaarden instemmen met het compromisvoorstel over de rechtstaatregels, waarmee de Europese Commissie lidstaten kan korten op EU-subsidies als de rechtstaat er zo belabberd aan toe is dat het geld er verkeerd terechtkomt. Het Europees Parlement moest akkoord gaan, het compromis mocht de eerdere afspraken met het parlement over de rechtstaattoets niet inperken en de toets moest met ingang van 1 januari in stelling gebracht kunnen worden.

Aan alle drie de Nederlandse voorwaarden is voldaan, zegt een EU-diplomaat. Kopstukken uit het Europees Parlement lieten eerder op de dag doorschemeren dat het compromis op steun kan rekenen, ook al velt het parlement er volgende week pas een eindoordeel over. De juristen van Michel hebben bevestigd dat het vergelijk niets afdoet aan de afspraken met het parlement. Hun advies wordt vrijdag gepubliceerd. En de Europese Commissie zal later donderdag beamen dat de rechtstaattoets volgend jaar onmiddellijk kan worden ingezet.

De patstelling over de meerjarenbegroting van 1074 miljard euro en vooral het bijna 700 miljard euro tellende herstelfonds ging de afgelopen weken steeds meer wringen. EU-landen die zwaar zijn getroffen door de epidemie en de daardoor haperende economie, spraken harde woorden. Ze vreesden nog langer te moeten wachten op de broodnodige hulp.