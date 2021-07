Fosforbom in Pey blijkt knetterende hoogspanningskabel

De gealarmeerde brandweer dacht in eerste instantie dat het om een fosforbom ging uit de Tweede Wereldoorlog. Dat bleek niet zo te zijn: het gaat om een hoogspanningskabel die bloot ligt en rookt. Dat bleek uit onderzoek door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie, aldus de brandweer.

De bewoners van het naburige appartementencomplex en enkele woningen mogen weer terug naar huis. Enexis heeft de spanning van de kabel af gehaald om deze te kunnen repareren.

Door nog onbekende oorzaak was de ondergrondse kabel deels bloot komen te liggen. Een gevaarlijke situatie, aldus de brandweer. Nu de spanning eraf is, is het gevaar geweken.