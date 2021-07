Woningen ontruimd na vondst fosforbom in Pey

Video

Kinderen Peter R. de Vries in videoboodschap: ‘Hij is in goede handen’

Kelly en Royce de Vries hebben voor het eerst sinds hun vader vorige week dinsdag werd neergeschoten, voor de camera gesproken over deze heftige gebeurtenis. Dat deden ze in een speciale uitzending van Tijd voor Max op NPO1, die in het teken stond van de vermissing van Tanja Groen.