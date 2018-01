Ford eert jubilerende film Bullitt

redactie Autovisie

Mustang Bullitt, zo luidt de officiële naam van het actiemodel. De Amerikaanse marketeers hebben zich niet ingespannen om het limited edition-model een spectaculaire naam te geven. Dat is feitelijk ook niet nodig, want wie Bullitt zegt weet direct de associatie tussen de Mustang Bullitt en de beroemde speelfilm. Hoofdrolspeler Steve McQueen maakte in 1968 de Mustang legendarisch –voor zover de auto dat toen al niet was- door een achtervolgingsscène van bijna tien minuten. De Fastback in de groene carrosseriekleur vormt sindsdien de schakel tussen Ford, Steve McQueen en de film.

DARK HIGHLAND GREEN

Natuurlijk is de nieuwe limited edition van de Mustang er wederom in de groene kleur, Dark Highland Green gedoopt. Maar de fabrikant levert de limited edition ook in een zwarte tint, Shadow Black om precies te zijn. In beide gevallen kleurt de stitching groen. Andere herkenningspunten zijn de rode (Brembo) remklauwen, de witte pookknop, een met leder bekleed verwarmd stuurwiel, zwarte grille en chromen afwerkingsdetails voor onder andere de grilleomlijsting.

GT-MOTOR

Voor de aandrijving zorgt de bekende 5,0 liter V8-motor, maar het blok is voor deze gelegenheid opgevoerd tot 475 hp. Daarmee komt de Mustang Bullitt tot een topsnelheid van 281 km/h, 13 km/h hoger dan gebruikelijk. Aan de achtpitter koppelt Ford een handgeschakelde transmissie.

LEES OOK: VERNIEUWDE FORD MUSTANG KRACHTIGER EN SNELLER

ZOMER

Ford levert de Mustang Bullitt in een gelimiteerde oplage. Het aantal exemplaren is niet bekend. De levering start deze zomer op de Amerikaanse markt.

Klik hier voor meer foto’s