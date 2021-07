Duitsland: coronatest voor alle terugkeerders van vakantie

Tot nu toe gold de eis voor een negatieve test alleen voor vliegtuigpassagiers en bij terugkeer uit gebieden waar je een hoog risico liep op een besmetting, zoals Nederland. De testplicht vervalt als je bent gevaccineerd of bent genezen van een corona-infectie.

Volgens Duitse media is er nog wel discussie binnen de regering over het plan van gezondheidsminister Jens Spahn. De minister van justitie vindt een algemene testplicht onevenredig.

Duitsland zette Nederland eerder op de lijst met hoogrisicogebieden. Niet-gevaccineerde reizigers moeten in Duitsland na een verblijf in een hoogrisicogebied in quarantaine. Ze worden geacht na aankomst direct naar hun verblijfplaats te gaan. Daar moeten ze zich 10 dagen isoleren als ze geen vaccinatie- of herstelbewijs hebben. De quarantaineperiode kan met een nieuwe coronatest ook na 5 dagen worden beëindigd.

Ook moeten reizigers straks voor ze de grens oversteken al beschikken over een negatieve testuitslag, vaccinatie-, of herstelbewijs. Ze moeten dergelijke gegevens ook via een formulier op internet doorgeven aan de Duitse autoriteiten.