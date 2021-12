Stroomstoring Harderwijks ziekenhuis voorbij

HARDERWIJK - Het ziekenhuis Sint Jansdal in Harderwijk heeft donderdagochtend hinder ondervonden van een grote stroomstoring. Hulpdiensten werden naar het ziekenhuis gestuurd, meldde de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. De storing ontstond rond 09.30 uur en was een kleine twee uur later verholpen.