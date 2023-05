Premium Het beste van De Telegraaf

Belgische politie arresteert vermoedelijke organisatoren raveparty: zeven Nederlanders aangehouden

Door Olivier Simons

Ook op de E313 tussen Diepenbeek en Bilzen werd zondagavond een auto met aanhangwagen tegengehouden. De vijf inzittenden werden gearresteerd. Ⓒ 112MeldingenLimburg

Brustem - De politie heeft in de nacht van zondag op maandag negen personen gearresteerd na de illegale raveparty in het Belgisch-Limburgse Brustem. Zeven van hen hebben de Nederlandse nationaliteit en maken volgens het Belgische Openbaar Ministerie vermoedelijk deel uit van de organisatie. Ze hadden apparatuur bij zich die vermoedelijk voor het feest is gebruikt.