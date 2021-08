Politie Amsterdam rekent groep horlogedieven in

De boeven hadden het gemunt op dure horloges. Ⓒ David Fisher/Shutterstock

Amsterdam - De politie in Amsterdam heeft een groep horlogedieven aangehouden. De vier verdachten, in de leeftijd van 22 tot en met 27 jaar, zijn dinsdagochtend in Amsterdam aangehouden. Het viertal wordt verdacht van de diefstal van ruim tien dure horloges, in waarde variërend van een paar honderd euro tot tienduizenden euro’s.