Pitbull Minato maakt het goed

Op nieuwjaarsdag rende de hond weg, bang voor ontploffend vuurwerk. Hierna was Minato ruim negen dagen spoorloos, tot hij afgelopen woensdag werd gevonden. Vermagerd, doodsbang en meerdere malen aangereden: met ’gevaar voor eigen leven’ hebben medewerkers van de gemeente de hond van de A10 gehaald, en terugbezorgd bij de baasjes.

Crowdfunding

Bij de dierenarts bleek dat de jonge hond ’specialistische zorg’ nodig had. Ze zijn uitgeweken naar het MCD in Amsterdam, maar de eigenaren van het dier hebben het niet breed, en zijn naar huis gegaan terwijl ze nadachten over een manier om de hoge dierenartskosten te betalen. Een betalingsregeling ging niet, om redenen waarop het MCD ’om privacy-overwegingen’ niet op wil ingaan. Het MCD heeft wel aangeboden te helpen met een crowdfunding, of alternatieve operatietechnieken of behandelingen.

De volgende dag bleek Dog Search Nederland echter al een crowdfunding te hebben opgestart, waarmee het benodigde bedrag (van zo’n zesduizend euro) in no time bij elkaar was gesprokkeld. Er is uitgeweken naar de SDU in Utrecht, en daar is Minato met succes geopereerd aan ’lastige’ breuken. Een aantal breuken was namelijk al aan elkaar gegroeid. Vrijdagavond is de opgelapte hond teruggestuurd naar de baasjes, die nog steeds niet graag in de aandacht komen. Het dier heeft een soort ’k’nex-bouwpakket in zijn poot’, aldus Dogsearch Nederland.

De pup komt er bovenop, en dat is ook voor het MCD, dat ’goed contact heeft met de eigenaar’, goed nieuws. „We zijn blij voor Minato dat hij geholpen kan worden en we wensen hem en zijn eigenaren dan ook het allerbeste.”