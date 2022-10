Man (45) misbruikte dochter (8) maar wil vrijkomen: ’Om weer gelukkig gezin te worden’

Binnenland

LIVE | Beschonken Yvo T. schoot agent van dichtbij in zijn nek: ’Depressief door verbroken relatie’

Het Hof van Assisen in Tongeren begint maandag met het strafproces tegen de 40-jarige Yvo T. uit Schinnen (Limburg). Hij zou volgens de Belgische justitie in de nacht van 25 op 26 augustus 2018 in Spa de 37-jarige Belgische politieman Amaury Delrez hebben doodgeschoten. Hij wordt ook verdacht van po...