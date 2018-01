Bewoner treft onbekende en stomdronken tiener aan op bank

De man had de jongen al eerder in zijn tuin gezien, maar toen hij de politie alarmeerde was de tiener plotseling onvindbaar. „De man belde ons omdat er opeens een onbekende, volledig in het donker geklede jongen in zijn tuin stond. De jongen zou hierna weg zijn gelopen en fietsen hebben omgegooid”, schrijft de politie Stichtse Vecht op Facebook.

Agenten die de tiener uit de woning wilden halen - en die op dat moment dachten dat het om een inbreker ging - troffen iets heel anders aan. „Op de bank zat/lag een 17-jarige jongen die helemaal onder de modder zat”, meldt de politie. „De jongen had zijn schoenen al uit gedaan en was vermoedelijk van plan om op de bank te gaan slapen. De jongen sprak met een driedubbele tong, had een onsamenhangend verhaal en was de weg kwijt. Toen we dichterbij kwamen roken we een sterke alcohollucht.”

De jongen, die zelf dacht dat hij bij bekenden naar binnen was gegaan, is bekeurd en is vervolgens opgehaald door zijn vader. „Als de jongen weer nuchter is gaan wij nog een goed gesprek voeren met hem en zijn vader, want het is natuurlijk niet de bedoeling dat je als 17-jarige straalbezopen over straat loopt, door tuinen kruipt en onder de modder bij onbekende mensen op de bank gaat liggen”, schrijven de betrokken agenten op Facebook. Ze noemen het een melding die ze niet snel zullen vergeten...