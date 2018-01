2017 op tweede plaats warmste jaren ooit

„Het bijzondere van zo’n hoge plaats is dat dit geldt voor een jaar zonder El Niño, een fenomeen dat van nature leidt tot een warm jaar”, aldus het KNMI.

De conclusie is gebaseerd op meetgegevens van het Europees Centrum voor Weersverwachtingen op Middellange Termijn (ECMWF) uit Reading bij Londen. Uit de metingen blijkt dat de grootste opwarming rond de Noordpool plaats had. Zo was het op Spitsbergen gedurende enkele maanden 6 graden warmer dan het zogeheten langjarig gemiddelde tussen 1981 en 2010.

Zestien van de zeventien warmste jaren vonden allemaal in de 21e eeuw plaats. Het andere jaar was 1998.

In vergelijking met het pre-industriële tijdperk van de achttiende eeuw is de wereldtemperatuur met 1,2 graden Celsius toegenomen.