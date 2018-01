Noord-Korea stuurt orkest naar Spelen

Aan de gesprekken maandag aan de grensovergang Panmunjom deed ook de leider van de Noord-Koreaanse meidenband Moranbong, Hyon Song-wol, mee. Zij leidt de popgroep die in 2012 op verzoek van de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un is gevormd en die in westerse stijl optreedt en zowel propaganda als pop ten gehore brengt. Over de eventuele komst van Moranbong naar het zuiden is niets meegedeeld, aldus het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap.