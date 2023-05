Koning over bedreigingen Amalia: ’Hakten er hard in’

Vorig jaar werd bekend dat Amalia vanwege bedreigingen niet in Amsterdam, haar studiestad, kon gaan wonen. „De onzekerheid, de onvrijheid, dat is niet zoals je je kinderen wil opvoeden en wat je kinderen wil meegeven”, vertelt de koning. Amalia praat er volgens Willem-Alexander wel „goed” over, „maar het geeft geen levensvreugde of iets. Daarom moet het zo snel mogelijk over zijn.”

In de podcast Door de ogen van de Koning blikt Willem-Alexander samen met radiomaker Edwin Evers terug op de afgelopen tien jaar van zijn koningschap. De aflevering van donderdag gaat over het jaar 2022 en een deel van 2023.

Bekijk ook: Prinses Amalia weer in openbaar sinds bekendmaking dreiging

Klaarstomen

In deze laatste aflevering van de serie zegt de koning zijn dochter klaar te stomen voor het ambt als staatshoofd zoals zijn moeder bij hem deed. Willem-Alexander ziet het als zijn „eerste doel” om zijn ambt „in een betere toestand over te dragen dan hoe je het hebt overgenomen.” Verder prijst de koning de „weerbaarheid” van Oekraïners in de oorlog tegen Rusland.

Hij zegt verder zich te verheugen op de komende tien jaar dat hij koning is. Maar als hij een wens zou hebben voor die volgende tien jaar, dan is het dat er wat „minder ellende” zal zijn.