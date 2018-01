Plannen voor halal-McDonald’s in Nederland

Het vlees van filialen van McDonald’s in Marokko is wel halal (ritueel geslacht, red.). Volgens de ondernemer gaan Marokkaans-Nederlandse jongeren daar direct een burger halen als ze van het vliegveld komen. Makoer denkt dus dat zo’n zaak in Nederland een schot in de roos is. Via Marktplaats is hij op zoek naar investeerders.

In Nederland zitten overigens wel al verschillende hamburgerrestaurants die halal-burgers serveren. Zo heb je in Amsterdam onder meer de zaken Meram Burger en Halal Fried Chicken.