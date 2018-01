Turkije zal ’terreurleger’ vernietigen

De SDF wordt gedomineerd door Koerdische strijders uit het noorden van Syrië die hun eigen eenheden Volksbeschermingseenheden (YPG) noemen. Erdogan beschouwt de door de VS gesteunde SDF net als de YPG als een verlengstuk van de terroristische PKK (Koerdische Arbeiderspartij).

De door Washington geleide coalitie tegen de soennitische extremisten van Islamitische Staat (IS) is bezig een soort grensbewakingsmacht van 30.000 man op te zetten. Die moet de gebieden beschermen die de coalitie van de SDF beheerst in het noorden en noordoosten van Syrië.