Slachtoffers kampten met hoofdpijn, benauwdheid en duizeligheid Opnieuw tientallen schoolmeisjes vergiftigd in Iran, vermoedelijk door gas

TEHERAN - Tientallen scholieren, voornamelijk meisjes, in verschillende plaatsen in Iran zijn zaterdag getroffen door vergiftigingsverschijnselen. Door wie en waardoor is onbekend. Vermoedelijk gaat het om een soort gas of een giftige substantie, melden Iraanse media. Een aantal is in het ziekenhuis opgenomen.