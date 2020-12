Naaktmodel riskeert zeven jaar cel in Turkije

Dat meldt Het Laatste Nieuws (HLN). Het model liet zich door Jesse Walker naakt fotograferen in de moskee, en liggend op een Turkse vlag. Dat zou „een vernedering van de soevereine staat” zijn, zo luidt de aanklacht.

Al in maart vaardigde het Turkse Openbaar Ministerie een arrestatiebevel uit tegen de Belgische. De aanklager blijkt nu een celstraf tussen de twee en zeven jaar te eisen. Het voormalige Playboy-model wordt beschuldigd van „obsceniteit.”

Eerder naakte stunts

Papen beschrijft de foto’s zelf als „een schreeuw om verandering.” Eerder ging ze al naakt op de foto voor de Klaagmuur in Jeruzalem en bracht ze een nacht in de cel in Egypte door vanwege een foto in de tempel van Karnak.