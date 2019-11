10 maanden cel voor nep-modellenscout

Ⓒ RECHTBANKTEKENING: PETRA URBAN

DORDRECHT - De 20-jarige Noa D. is veroordeeld tot tien maanden cel en tbs met voorwaarden, omdat hij zich online ten onrechte heeft voorgedaan als een modellenscout en daarmee een jonge vrouw heeft opgelicht. De rechtbank in Dordrecht achtte bewezen dat hij de vrouw in de eerste maanden van dit jaar onder een valse naam had benaderd en haar had gevraagd om (naakt)foto’s te sturen.