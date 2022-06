Veel frustratie in zzp-debat: ’Je kan van alles uitvreten omdat er toch niet gehandhaafd wordt’

„Ik twijfelde of ik wel zou gaan”, zegt SP-Kamerlid Van Kent tijdens het debat over zzp’ers. „Want wat voor zin heeft het?” Hij illustreert, aan de hand van een tientallen centimeters hoge stapel uitgeprinte rapporten, onderzoeken en Kamerbrieven, dat het in Den Haag al jaren gaat over de arbeidsmarkt zonder dat er volgens hem iets verandert. „Ik heb maar één vraag”, zegt Van Kent tegen minister Van Gennip (Sociale Zaken) en staatssecretaris Van Rij (Financiën): „Wanneer gaat u ingrijpen?”

In 2016 kwam het kabinet met nieuwe regels voor de aanpak van schijnzelfstandigheid. Die aanpak kan voor de zelfstandige een voordeel zijn vanwege gunstigere belastingtarieven, maar ook een nadeel omdat hij niet de rechten van een werknemer heeft. Bij invoer van de nieuwe regels werd alleen besloten om niet te handhaven, omdat er veel kritiek op de wet was. Dat zogenoemde ’handhavingsmoratorium’ geldt nog altijd, Van Gennip en Van Rij gaven vrijdag aan er pas per 2025 vanaf te willen.

’Hetzelfde liedje’

„Je kan van alles uitvreten in dit land omdat er toch niet gehandhaafd wordt”, reageert een zichtbaar gefrustreerde PvdA-fractieleider Kuiken. Ook GL-Kamerlid Maatoug is uiterst sceptisch over de nieuwe voornemens van het kabinet na een opsomming van het aantal keren dat handhaving werd uitgesteld: „Ik zou graag willen dat het echt een nieuw begin is, maar het voelt als hetzelfde liedje.” PVV-Kamerlid De Jong wijst erop dat ook nog steeds onduidelijk is wanneer er sprake is van schijnzelfstandigheid: „Als je gaat handhaven, is het wel handig om te weten waarop.”

Vanuit de coalitie klinkt een ander geluid. CDA-Kamerlid Palland zegt er ’iets positiever’ in te zitten omdat er nu wel ’stappen gezet’ worden. VVD-Kamerlid Smals vraagt zich zelfs af of handhaving per 2025 niet te ’ambitieus’ is: „Want het is echt een heel lastig probleem.” JA21-leider Eerdmans vraagt er op zijn beurt aandacht voor dat veel zelfstandigen ook naar volle tevredenheid zzp’er zijn.

Minister Van Gennip zegt de vragen van de oppositie ’heel goed te begrijpen’. Volgens haar is er ’nog veel te winnen op het gebied van verduidelijking’ wanneer iemand zelfstandig of werknemer is. „Dat grijs gebied is wel een serieus gebied, dat moeten we verkleinen.” Er ligt volgens haar ook een taak voor opdrachtgevers ’om uit het grijze gebied te stappen’.

Van Rij, wiens Belastingdienst de controle moet doen, stelt dat de fiscus tot nu toe moet ’handhaven als bokser met één arm op de rug’. Hij wijst erop dat de Belastingdienst ook steeds vaker ingrijpt, maar dat de wetgeving desalniettemin niet makkelijk maakt. Kuiken neemt er geen genoegen mee: „U wentelt zich in onmacht.”