Geen NS-treinen in hele land door regionale stakingen personeel, maar vooralsnog rustig op de weg

Het vervoersbedrijf zegt op basis van analyses over eerdere stakingen geen mogelijkheden te zien om op een ’verantwoorde, betrouwbare en veilige manier een dienstregeling te rijden’. ,,Het actiegebied is nu groter en onze treinen en collega’s rijden door heel Nederland”, aldus de NS. Tussen Schiphol en Utrecht Centraal rijden, via Amsterdam-Zuid, in beide richtingen wel treinen, om de luchthaven bereikbaar te houden. „Als toeristen aankomen en niets weten van de stakingen, kunnen ze in ieder geval naar Amsterdam-Zuid of Utrecht Centraal”, aldus de woordvoerder.

Ondanks de stakingen is het vrijdagochtend erg rustig op de weg, zoals we vaker zien op een vrijdag, aldus een woordvoerder van de ANWB. Als er extra drukte ontstaat, dan verwacht de ANWB die pas rond het middaguur. Dat komt deels door woon-werkverkeer, maar ook door recreatieverkeer, aldus de zegsman.

Chaos voorkomen

Vakbonden FNV, CNV en VVMC houden regionale acties in het westen en noordwesten van het land om hun eisen voor een nieuwe cao kracht bij te zetten. De NS besloot daarop in heel het land geen treinen te laten rijden, om chaos op perrons te voorkomen. Donderdag liepen de cao-onderhandelingen tussen de NS en de vakbonden op niets uit. Zaterdag zullen de partijen verder praten.

Het is vrijdagochtend heel rustig op de stations in Nederland. Het lijkt erop dat mensen goed hebben meegekregen dat er gestaakt wordt, zegt een woordvoerder van de NS vrijdagochtend vroeg. „Er zijn maar enkele reizigers te vinden.” Op Utrecht Centraal en Schiphol zijn er wel wat reizigers, zegt de NS-woordvoerder.

Volgens de ANWB zorgen de stakingen niet voor extra drukte op de weg.