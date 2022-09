Zware avondspits door slecht weer en treinstaking, files nemen af

Leegte op Utrecht Centraal in verband met de NS-stakingen. Personeel van de Nederlandse Spoorwegen legt opnieuw het werk neer voor een betere cao voor treinpersoneel. Ⓒ ANP / ANP

UTRECHT - De drukte op de Nederlandse wegen is vrijdag rond 18.30 uur aan het afnemen, meldt de ANWB. Op het hoogtepunt stond er in het land ongeveer 700 kilometer aan file, het was vooral erg druk in de regio Rotterdam, maar ook vanuit Utrecht naar Noord-Brabant en rondom Arnhem en Nijmegen. De files werden mede veroorzaakt door het slechte weer, de staking bij de Nederlandse Spoorwegen, waardoor er vrijdag nauwelijks treinen rijden, en door een aantal ongelukken.