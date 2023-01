Premium Het beste van De Telegraaf

Deskundigen verschillen van mening over effect van sancties na verhanging van demonstranten Wat te doen tegen moordregime Iran?

Door Olof van Joolen Kopieer naar clipboard

Bij een demonstratie op de Koekamp in Den Haag worden alle slachtoffers van het Iraanse regime herdacht. Ⓒ foto ANP/HH

Na weer een weekeinde vol protesten in Iran die twee jonge demonstranten met de dood moesten bekopen worstelt politiek Den Haag met de vraag: hoe moeten we verder met dit land en regime? Deskundigen verschillen van mening over wat Nederland en de EU kunnen uitrichten en hoe kansrijk de Iraanse protestbeweging is.