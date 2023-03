F16 maakt voorzorgslanding na botsing met vogel

Het toestel was eerder vertrokken van vliegbasis Volkel voor een reguliere vlucht. „De vlieger is veilig geland”, meldde Vliegbasis Volkel op Twitter. Volgens de havendienst van vliegveld Eelde verliep de landing goed en is de vlieger niet gewond. Het lijkt erop dat het toestel donderdag niet meer zal vertrekken omdat een onderdeel beschadigd is, schat de havendienst in.