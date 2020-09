Gestolen werken Galileo en Newton gevonden in Roemenië

Dat heeft het Agentschap voor justitiële samenwerking van de Europese Unie bekendgemaakt. De boeken, vooral eerste edities, waren in 2017 gestolen bij een spectaculaire en professionele inbraak in een magazijn in Londen.

De voorraad van zo’n 200 zeldzame en waardevolle boeken werd woensdag ontdekt, verstopt in een verborgen ruimte onder een huis op het platteland van Roemenië. De nationale politie in het Oost-Europese land had, na een tip, een inval in het pand gedaan.

Waarde van ruim 2 miljoen

De Londense politie gaf na de ontdekking in een verklaring aan dat de teruggevonden boeken een gezamenlijke waarde hebben van meer dan 2,5 miljoen pond (ruim 2,1 miljoen euro), maar eigenlijk niet in waarde zijn uit te drukken.

„Deze boeken zijn buitengewoon waardevol, maar wat nog belangrijker is: ze zijn onvervangbaar en van groot belang voor het internationale culturele erfgoed”, zei inspecteur Andy Durham in een verklaring.

Zwaartekracht

Isaac Newton was natuurkundige en beschreef de theorie van de zwaartekracht, Galilio Galilei was een vermaarde natuurkundige en astronoom.

Inbrekers sneden drie jaar geleden bij de inbraak gaten in het dak en abseilden het gebouw in om bewegingsdetectoren te ontwijken. Ze laadden de boeken in zestien grote zakken en klommen weer omhoog om door het dak te ontsnappen, zei de politie, die verklaarde dat een bende van de Roemeense georganiseerde misdaad verantwoordelijk was voor de diefstal.

Eerder waren er al in drie landen invallen in woningen gedaan en meerdere verdachten gearresteerd, maar de gestolen werken waren tot voor kort spoorloos.