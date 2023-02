Ollongren: Nederland levert extra munitie aan Oekraïne

Oekraïne heeft recent bij Nederland een verzoek ingediend voor de levering van F-16-gevechtsvliegtuigen. Minister Ollongren heeft dinsdagochtend aan de Oekraïense defensieminister laten weten dat er eerst gesprekken moeten plaatsvinden met andere bondgenoten.

„We nemen het verzoek ontzettend serieus. Met onze partners gaan we het achter gesloten deuren goed bespreken, pas daarna kunnen we concreter reageren op het verzoek”, zegt de D66-bewindsvrouw. „De minister begrijpt heel goed dat het niet van de ene op de andere dag is geregeld. Het is wel relevant voor de toekomst.”

Volgens de minister moet Oekraïne ’hoe dan ook’ in de toekomst overschakelen naar modernere gevechtsvliegtuigen. Kiev moet het nu nog doen met oude Russische kisten.

Spoed

Naast gevechtsvliegtuigen, tanks en langeafstandsraketten vraagt Oekraïne nadrukkelijk met spoed om meer munitie. Vorige week legde de Oekraïense president Volodimir Zelenski tijdens een bezoek aan Brussel een concreet verzoek neer in een gesprek met premier Mark Rutte en andere EU-leiders.

Dinsdag doet Ollongren nieuwe toezeggingen tijdens een overleg op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel. Tijdens dit beraad van vijftig landen, onder leiding van de Amerikanen, worden vraag en aanbod voor Oekraïne afgestemd.

„Munitie is nu cruciaal”, zegt de D66-bewindsvrouw. „Over de details doen we zoals gebruikelijk geen uitspraken.” De bodem van onze eigen voorraden komt in zicht, daarom komt een deel van de nieuwe leveringen voor Oekraïne rechtstreeks uit de fabriek. „Dat is belangrijk, want we zijn natuurlijk ook aan het bouwen aan onze eigen krijgsmacht.”