Familie vermoedt inbraak, maar hond blijkt rommelmaker

Dylan Raynor was samen met zijn moeder en haar vriend gaan shoppen. De 1-jarige Dory moest even alleen thuis blijven, maar die besloot dat dan wel op háár manier te doen. Na twee uur kwamen de baasjes weer thuis en zij schrokken zich rot: alles was overhoop gehaald.

Dory had niet alleen aan alle kastjes overhoop gehaald, ze had ook droge lasagnebladen aangevroten. Daarnaast had ze poedersuiker door de hele keuken geknoeid en van vrijwel alles dat ze tegenkwam een hapje geprobeerd.

’Fulltime gek’

Dylan Raynor verklaart aan Daily Mail dat de jonge hond geregeld bij een hondenopvang verblijft én een puppycursus heeft gevolgd. Helaas mocht dat niet baten en is Dory nog altijd ’een fulltime gek die graag chaos veroorzaakt’, aldus Raynor.

Gelukkig kan de familie Raynor lachen om het incident: „Als ze handen en vingers had gehad was het nog véél erger geweest.”