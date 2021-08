’Verdachte van dodelijk ongeluk met gestolen Range Rover probeerde na botsing te liften’

De diefstal vond plaats op de Bosscheweg in Erp. De dader sloeg vervolgens op de vlucht en botste met een 50-jarige man uit Den Bosch, een lokale ondernemer. Hij overleed aan zijn verwondingen.

Na de botsing wist de dader nog even kort op de vlucht te slaan, maar het duurde niet lang voor de politie hem in de kraag kon vatten. Het betreft een 43-jarige man uit Geldrop. Volgens het Brabants Dagblad probeerde de carjacker na het ongeluk opnieuw weg te komen door een liftgebaar te maken. De bestuurder van een wagen weerde zich echter en liet de man niet instappen. De politie kan dat vanwege het lopende onderzoek niet bevestigen.

Het begon allemaal toen de verdachte op de N279 bij Erp voor de Range Rover sprong en de bestuurder uit de wagen dwong. De eigenaar van de auto bleef verbouwereerd achter op de weg. Daar stond overigens ook de beschadigde auto van de verdachte in de buurt. De man uit Geldrop had zijn eigen auto achtergelaten. Hoe er schade is ontstaan aan zijn wagen, is niet duidelijk.

De verdachte is na een controle in het ziekenhuis in de cel gegooid. Daar blijft hij voorlopig. De man is een bekende van de politie door eerder ’verward gedrag’. ,,De achtergronden van de man worden meegenomen in het onderzoek”, laat een politiewoordvoerster aan de regionale krant weten.

