Loterijspeler vindt vergeten lot van kwart miljoen in portemonnee

„Toen ik aan het betalen was bij een benzinestation in Clawson zag ik dat de jackpot van de loterij meer dan $200.000 bedroeg, dus besloot ik een paar loten te kopen”, vertelt de winnaar, die anoniem wil blijven. „Ik was vergeten dat ik de lootjes had gekocht totdat ik ze een paar dagen later weer in mijn portemonnee zag.”

De man kon niet geloven wat hij zag toen hij de gevonden lootjes controleerde. „Ik heb de nummers ook op de computer gecontroleerd om er zeker van te zijn dat er geen storing in de app was. Toen ik de nummers een tweede keer bevestigd zag, en zag dat het winnende lot in Clawson was gekocht, geloofde ik het eindelijk.”

De 65-jarige speler is van plan om zijn prijs te gebruiken om studiegeld voor zijn kleinkinderen te betalen en te sparen voor zijn pensioen.