Mei Li Vos (PvdA) kandidaat-senaatsvoorzitter: ’Ik zorg voor lees- en koffiekamer’

De race voor de felbegeerde positie van Eerste Kamervoorzitter is losgebarsten. Naast de zittende voorzitter Jan Anthonie Bruijn (VVD) doet ook PvdA’er Mei Li Vos – namens het linkse blok van GL/PvdA – een gooi naar de voorzittershamer. Zij heeft vrijdag een sollicitatiebrief naar haar collega’s in de senaat gestuurd. De nieuwe voorzitter wordt dinsdag gekozen.

Goed en grondig

„Zorgen dat het debat goed en grondig wordt gevoerd is een essentieel onderdeel van onze democratie”, schrijft Vos in haar brief. „Daaraan bijdragen als voorzitter vind ik een geweldige taak. Collega’s kennen mij als iemand die ruimte geeft voor de inhoudelijke behandeling van wetten en toch de vergadering op tijd weet af te ronden. U weet ook dat ik plezier heb in het voorzitten, en dat ik ingrijp als inbrengen onzakelijk worden.”

Vos was eerder Tweede Kamerlid voor de PvdA. De laatste jaren leidde ze de PvdA-fractie in de senaat. Die functie droeg ze deze maand over aan GL-senator Paul Rosenmöller, die de leiding heeft gekregen over de gezamenlijke linkse fractie. GL en PvdA (14 zetels) hoopten de grootste fractie te worden in de Eerste Kamer, maar die eer ging naar de BoerBurgerBeweging (16 zetels).

Bruijn

Vrijdag liet BBB weten zelf geen voorzitterskandidaat naar voren te schuiven. De BBB-senaatsfractie steunt de zittende voorzitter Jan Anthonie Bruijn, ondanks beschuldigingen van ’onaangenaam gedrag’ aan het adres van de VVD’er. Door de steun van BBB is de herverkiezing van Bruijn een grote stap dichterbij gekomen.

Toch hoopt Vos haar collega-senatoren nog te overtuigen van een stem op haar. In de tijdelijke huisvesting van de Eerste Kamer in Den Haag ’missen we een goede plek waar medewerkers en leden elkaar spontaan kunnen treffen’, schrijft Vos. „Ik zou graag opnieuw willen kijken naar de kamerindeling en bezien of we ruimte kunnen maken voor een lees- en koffiekamer.”