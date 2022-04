Misverstand over parachutisten zorgt voor ontruiming parlement VS

De politie die gaat over het Amerikaanse parlement riep iedereen woensdag op het gebouw te verlaten vanwege een „mogelijke dreiging met een vliegtuig.” Enkele minuten later werd bekendgemaakt dat het gevaar was geweken en het Capitool slechts „uit voorzorg” was ontruimd.

De evacuatie was volgens Pelosi het gevolg van „schijnbare nalatigheid” van de FAA, die aan de politie van het Capitool had verzaakt te melden dat er boven het nabijgelegen Nationals-stadion een stunt met parachutisten werd uitgevoerd. Een militair toestel dat onaangekondigd over het parlementsgebouw vloog, liet alle alarmbellen afgaan. Het toestel bleek echter onderdeel van het evenement Military Appreciation Night dat in het honkbalstadion plaatsvond.

Pelosi zegt in een verklaring dat de „onnodige paniek die hierdoor veroorzaakt werd bijzonder schadelijk is, in het bijzonder voor degenen die nog steeds kampen met een trauma aan 6 januari 2021.” Het Amerikaanse parlement werd op die dag bestormd door Trump-aanhangers en wordt sindsdien zeer streng beveiligd.

De autoriteiten doen volgens Pelosi „onderzoek naar wat er precies is misgegaan en wie er bij de luchtvaartautoriteit verantwoordelijk kan worden gehouden voor deze schandalige en beangstigende fout.”

Omdat de Senaat en het Huis van Afgevaardigden op het moment van de evacuatie niet vergaderden, waren er niet veel mensen in het parlementsgebouw aanwezig. Niet lang na het bevel van de politie, mochten mensen weer terugkeren naar het Capitool.