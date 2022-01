’Geboortegolfje’ door corona: er zijn nu 17,6 miljoen Nederlanders

Het aantal inwoners van ons land groeide met vijftigduizend meer ten opzichte van 2020. De reden daarvan is te vinden in een hoger aantal immigranten tegen een lager aantal emigranten én er werden afgelopen jaar dus méér kinderen geboren. Hoewel relatief hoog – ruim 168 duizend – bleef het sterftecijfer van 2021 nagenoeg gelijk met het jaar daarvoor. Daarmee is de bevolkingsgroei vrijwel terug op niveau van voor corona.

Ondanks een groei, gaat 2021 niet over ’topjaar’ 2019 heen. Destijds kwamen er 125 duizend nieuwe Nederlanders bij. Wat dat betreft was 2020 een mager jaar. Toen halveerde de bevolkingsgroei nog ten opzichte van 2019 door lagere buitenlandse migratie en was er geen ’natuurlijke aanwas’ (geboorte minus sterfte), zoals het CBS dit fenomeen omschrijft. Het onderzoeksbureau houdt qua cijfers overigens een slag om de arm omdat definitieve statistieken ’door ontwikkelingen in de laatste weken van het jaar’ nog kunnen veranderen.

Baby’s

De vraag die op veel lippen brandt: zijn er door lockdowns en thuiswerken nou meer of minder baby’s geboren? De cijfers wijzen in elk geval naar boven. Zien sinds 2013 jaarlijks gemiddeld zo’n 170 duizend baby’tjes het levenslicht. De verwachting is dat 2021 met 180 duizend nieuwe staatsburgers in de boeken verdwijnt.

’Vanaf februari worden er elke maand meer kinderen geboren dan in dezelfde maand van 2020. Door het hogere geboortecijfer groeit de Nederlandse bevolking in 2021 naar verwachting met ruim 11 duizend inwoners door natuurlijke aanwas. In 2020 hielden sterfte en geboorte elkaar nog in evenwicht’, aldus de statistici van het CBS.

Is er een babypiek als gevolg van lockdown? Dick ter Steege van het CBS lacht als hij de vraag krijgt voorgelegd: „Het was de meest gestelde vraag vorig jaar: krijgen we een babyboom als gevolg van corona en lockdowns? Wij gaan nóóit zeggen dat het door corona komt, maar er zijn wel aanmerkelijk meer kinderen geboren dan in 2020. Om die reden hebben we zelfs een informatief filmpje met hoofdsocioloog Tanja Traag over dit onderwerp op de site geplaatst.” Traag spreekt in de video over een ’geboortegolfje’ en zeker niet over een ’boom’. Ter Steege vult aan: „Een babyboom noemen we het nog niet, maar er zijn wel substantieel meer kinderen geboren. Corona kan hierbij zeker een rol spelen: thuiswerken maakt de combinatie werk en zorg makkelijker en onbekommerd verre reizen maken, zit er voorlopig toch niet in.”

Niet geheel onverwacht, is de statistiek dat de sterfte ook het afgelopen jaar relatief hoog ligt. Ruim 168 duizend mensen overleden. Zo lag het sterftecijfer tijdens de derde golf aan het begin van 2021 boven het gemiddelde.

Immigranten

Sinds 2005 neemt het aantal immigranten jaarlijks toe. De raming komt uit op ruim 245 duizend. Dat is 38 duizend meer dan in 2020. Omdat er ook mensen emigreren verwacht het CBS dat er per saldo 107 duizend inwoners bij komen door buitenlandse migratie. In 2020 waren dat er 68,4 duizend.